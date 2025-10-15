Tarptautiniame sukčių tinkle „pluša“ net 200 tūkstančių žmonių

Vėliau trečiadienį iš Pietų Korėjos į šią Pietryčių Azijos šalį išvyks speciali grupė, kuri nagrinės atvejus, susijusius su netikromis darbo vietomis ir sukčių centrų dalyvavimu pagrobiant dešimtis Pietų Korėjos piliečių.
„Manoma, kad Kambodžos sukčiavimo versle, kuris aukų ieško visame pasaulyje, taip pat ir Pietų Korėjoje, dirba apie 200 tūkst. įvairių tautybių žmonių, – žurnalistams sakė nacionalinio saugumo patarėjas Wi Sung-lacas. – Gali būti, kad ten dirba ir nemažai Pietų Korėjos piliečių. Nors tikslų skaičių sunku patikrinti, šalies valdžios institucijos vertina, kad jų yra apie tūkstantį.“
Seulo manymu, Kambodžos valdžios institucijos yra sulaikiusios 63 pietų korėjiečius, kurie yra tarp 80-ies dingusių be žinios asmenų. Vyriausybė yra „pasiryžusi sugrąžinti visus Pietų Korėjos piliečius namo“, sakė Wi.
„Organizuojame skrydį, kad juos parskraidintume namo... Siekiame tai padaryti iki savaitės pabaigos“, – sakė Wi. Pasak jo, tarp 63 sulaikytųjų būta „ir savanoriškų, ir priverstinių sukčiavimo operacijų dalyvių“.
„Dauguma jų turėtų būti laikomi įvykdžiusiais nusikalstamas veikas“, nes dalyvavo schemose, nepriklausomai nuo jų pirminių ketinimų, teigė saugumo patarėjas.
Pietų Korėjos komanda, vadovaujama užsienio reikalų viceministro, išvyks trečiadienį vakare, sakė vyriausybės pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Kankintas iki mirties
Apie 330 pietų korėjiečių buvo paskelbti dingusiais be žinios arba sulaikytais prieš savo valią Kambodžoje nuo šių metų sausio iki rugpjūčio, teigė užsienio reikalų ministerija Seule, bet vėliau šis skaičius buvo sumažintas iki 80.
Vyriausybė planuoja „dėti visas diplomatines pastangas, siekiant užtikrinti Kambodžos bendradarbiavimą“, teigė prezidentūra, pridurdama, kad į Kambodžą siunčiamą reagavimo grupę sudaro policijos ir Pietų Korėjos žvalgybos agentūros pareigūnai.
Be diskusijų dėl repatriacijos, policija taip pat atliks bendrą tyrimą dėl neseniai Kambodžoje žuvusio Pietų Korėjos koledžo studento, sakė prezidento kanceliarija.
Studento mirtis Kambodžoje, kur, kaip pranešama, jį pagrobė ir kankino ten veikianti nusikalstama grupuotė, sukrėtė Pietų Korėją.
Policijos tyrimai ir skrodimas parodė, kad studentas, kurio kūnas rugpjūčio 8 d. buvo rastas pikapo viduje, „mirė dėl stiprių kankinimų, ant jo kūno buvo daugybė mėlynių ir sužalojimų“, teigiama Kambodžos teismo pareiškime.
Žmogžudyste ir sukčiavimu internete rugpjūčio 11 d. buvo apkaltinti trys Kinijos piliečiai, jie tebėra sulaikyti iki teismo, sakoma pranešime.
Daug korėjiečių, nukentėjusių nuo tokių nusikaltimų Kambodžoje, esą buvo privilioti apgaulingais darbo pasiūlymais, kuriuose žadamas didelis atlygis, teigia Seulas.
Žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ teigia, kad Kambodžos sukčiavimo centruose smurtaujama „dideliu mastu“.
Pasak „Amnesty“, Kambodžoje yra mažiausiai 53 sukčiavimo centrai, kuriuos valdo organizuotos nusikalstamos grupuotės ir kuriose vyksta prekyba žmonėmis, priverstinis darbas, kankinimai, laisvės atėmimas ir vergija.
