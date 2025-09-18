Trumpas ir vėl susipainiojo

Kaip skelbė „Sky News“, ketvirtadienį vardydamas savo sėkmes užbaigiant karus visame pasaulyje, D. Trumpas užsiminė apie ilgai trunkantį Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktą.
Jis teigė „išsprendęs“ šį konfliktą, tačiau Armėniją pavadino „Albanija“, o Azerbaidžaną – „Aberbaidžanu“.
„Sky News“ pažymėjo, kad tai jau trečias kartas per pastarąsias savaites, kai JAV prezidentas suklydo dėl vienos iš šalių.
Primename, kad D. Trumpas rugpjūtį sukvietė Armėnijos ir Azerbaidžano lyderius į Baltuosius rūmus, kur jie įsipareigojo užtikrinti ilgalaikę taiką po dešimtmečius trukusio konflikto dėl ginčijamos Kalnų Karabacho teritorijos, anklavo Azerbaidžane, kuriame gyventojų daugumą sudarė armėnai. 2023 m. rugsėjį Azerbaidžanas surengė didelę ataką ir perėmė Kalnų Karabacho kontrolę – tada iš čia į Armėniją pabėgo didžioji dauguma gyventojų.
Kaip jau skelbta, D. Trumpas karaliaus Karolio III kvietimu atvyko į JK su antruoju valstybiniu vizitu. Ketvirtadienį buvo pasirašyti susitarimai dėl galimybės sustiprinti partnerystę technologijų sektoriuje, vėliau kelios abiejų šalių įmonės paskelbė apie atitinkamus sandorius.
