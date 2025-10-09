Nuo kumštynių iki ringo: kaip boksas atkeliavo į Lietuvą?

1818 m. spalio 8-ąją gimė modernus boksas – toks, kokį matome šiandien. Būtent tą dieną du anglų boksininkai pirmą kartą panaudojo iki tol nenaudotą šio sporto atributą – bokso pirštines.
Boksas yra viena seniausių sporto šakų. Ši sporto šaka, kuomet pirštinės dar nebuvo naudojamos, buvo vadinama kumštynėmis. Kumštynės dar galėjo būti praktikuojamos senovės Egipte ar Babilonijoje. Boksas buvo viena populiaresnių senovės graikų olimpinių žaidynių sporto šakų ir įėjo net į graikų olimpinių žaidynių programą. Žinoma, tais metais bokso pirštinių dar nebuvo, bet vyrai plikomis rankomis irgi nesikovė. Senovės boksininkai krumplius apsirišdavo odos atraižomis, o pirštai būdavo paliekami laisvi.
Bokso pradžia Lietuvoje
Lietuvoje boksas praktikuojamas jau beveik šimtmetį. Koks žymus lietuvis atvežė šio sporto tradiciją į Lietuvą? Bokso atsiradimas Lietuvoje sietinas su žymiu transatlantiniu lakūnu Steponu Dariumi.
Pradėjęs Lietuvoje populiarinti krepšinį, futbolą ir beisbolą – jis buvo neabejingas ir boksui. Savo aplinkoje, o ypač tarp aviacijos karininkų ar karo mokyklos kursantų, jis skleidė idėjas ir žinias apie boksą. Demonstruodavo bokso pirštines, mokė tam tikrų judesių ir aiškindavo šio sporto taisykles. Taigi, Steponas Darius buvo ne tik lakūnas, bet ir vienas pirmųjų Lietuvos boksininkų.
Boksas kine – Rokio fenomenas
1976 m. pasirodęs amerikiečių filmas „Rokis“ („Rocky“) tapo milžinišku hitu ir prisidėjo prie šios sporto šakos populiarinimo. Vėliau sekė dar kelios šio filmo dalys, kurios buvo ne mažiau sėkmingos.
Pagrindinį Rocky Balboa (Rokio Balboa) vaidmenį atliko žymus aktorius Sylvester Stallone (Silvesteris Stalonė). Ne visi žino, kad jis suvaidino ne tik pagrindinį vaidmenį, bet ir pats parašė scenarijų bei režisavo filmą. Jo istorija – apie valią, ryžtą ir kovą už save – įkvėpė milijonus žmonių.
Muhammado Ali kelias į ringą
Muhammad Ali (Muhamedas Ali) – buvęs profesionalus amerikiečių boksininkas, dažnai vadinamas vienu geriausių visų laikų sunkiasvorių kovotojų. Jis garsėjo neįtikėtinu greičiu, vikrumu, reakcija ir gebėjimu išvengti smūgių, o taip pat ištverme, ypač ankstyvoje karjeroje.
Istorija, kaip M. Ali atrado boksą – verta atskiro paminėjimo. Kuomet būsimajam boksininkui buvo vos dvylika metų – jį apvogė. Iš jo buvo pavogtas dviratis. Apsiašarojęs dvylikametis atėjo pas policijos pareigūną ir pasakė, kad „iškarš kailį“ vagiui, kai tik jį suras. Policijos pareigūnas, kuris tuo pačiu buvo ir bokso treneris, jam patarė, jog pirmiausia reikėtų išmokti boksuotis, o tik vėliau bandyti atsilyginti. Taip prasidėjo būsimo čempiono kelias į sporto istoriją.
